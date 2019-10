Gamer Village farà tappa a Pinerolo (TO) nel weekend del 19 e 20 ottobre

Archiviata la tappa a Serravalle Scrivia dello scorso weekend, Gamer Village - il il tour nazionale dedicato ai videogiochi più grande d’Italia - si prepara a tornare il 19 e 20 ottobre a Pinerolo, in provincia di Torino, presso il Centro Commerciale Le Due Valli.

All'interno degli spazi del Centro Commerciale Le Due Valli sito in Via Cascina Vastameglio n° 3, vi aspettano due intere giornate di tornei e gioco libero su ben dodici postazioni gaming (tra cui due equipaggiate con PlayStation VR) che vi permetteranno di giocare a Mario Kart 8 Deluxe, Fortnite, Street Fighter V, VR Experience e alla novità assoluta della stagione, eFootball PES 2020.

L'area gaming sarà accessibile per le partite amichevoli sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30, mentre i tornei si svolgeranno in entrambi i giorni in tre distinte sessioni che prenderanno il via alle 11:30, alle 15:30 e alle 17:30. I vincitori saranno premiati con dei gadget unici. Info e regolamenti saranno reperibili presso il desk accettazione di Gamer Village nella galleria del centro commerciale nelle fasce orarie sopra indicate. Tutte le postazioni di gioco saranno utilizzabile da chiunque gratuitamente, dai curiosi ai principianti, fino ad arrivare ai giocatori esperti che potranno mettere alla prova le proprie abilità.

Nelle prossime settimane il tour di Gamer Village si sposterà ad Ascoli Piceno (26-27 ottobre) e Modena (9-10 novembre). Per non perdervi nessuna novità vi invitiamo a seguire Gamer Village Italia su Instagram e Facebook!