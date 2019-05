Gamer Village farà tappa a Roma dal 23 al 26 maggio!

Dopo il successo della tappa di La Spezia, Gamer Village torna da giovedì 23 a domenica 26 maggio negli spazi del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping (Via Prenestina Bis, Roma), per un nuovo appuntamento all'insegna del divertimento assoluto: la partecipazione, come sempre, è totalmente gratuita!

Stavolta, il divertimento durerà ancora di più, dal momento che sono previsti ben quattro giorni di tornei e gioco libero su ben dodici postazioni equipaggiate con PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation VR. I videogiochi presenti a questa tappa saranno FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball FighterZ, Dead or Alive 6 e VR Experience.

Questi titoli, ad alto tasso di competitività, ospiteranno una serie di tornei che si svolgeranno in tre distinte sessioni in ogni giorno dell'evento. Gli orari verranno comunicati in sede presso il centro commerciale. Tutte le postazioni di gioco saranno liberamente utilizzabili da chiunque, dai curiosi ai principianti, fino ad arrivare ai giocatori esperti che potranno mettersi alla prova sfidando i propri amici.

Il Tour di Gamer Village continuerà nelle prossime settimane in altre città come Lodi, Biella e Monfalcone. Per tutte le novità sulle tappe in programma vi consigliamo di seguire Gamer Village Italia su Instagram e Facebook!