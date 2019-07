Gamer Village farà tappa a Vigevano nel weekend del 13-14 luglio

Gamer Village, il tour nazionale dedicato ai videogiochi più grande d’Italia, non si ferma e si appresta a tornare per un nuovo weekend all'insegna del divertimento. Sabato 13 e domenica 14 luglio farà tappa al Centro Commerciale Il Ducale di Vigevano!

Presso gli spazi del Centro Commerciale Il Ducale sito Viale Industria, 225 a Vigevano (PV), vi attendono due giorni di tornei e gioco libero su ben 12 postazioni gaming equipaggiate con PlayStation 4, PlayStation VR e Nintendo Switch. I giochi presenti saranno FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter 5 e PS VR Experience.

L'area gaming sarà fruibile sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30, mentre i tornei si svolgeranno in entrambi i giorni in tre distinte sessioni che prenderanno il via alle 11:30, alle 15:30 e alle 17:30. I vincitori verranno premiati con dei gadget esclusivi. Info e regolamenti saranno tranquillamente reperibili presso il desk accettazione di Gamer Village nel centro commerciale. Tutte le postazioni di gioco saranno liberamente fruibili da chiunque, dai curiosi ai principianti, fino ad arrivare ai giocatori esperti che potranno mettersi alla prova sfidando i propri amici.

