Gamer Village torna a Castelfranco Veneto il 15 e 16 settembre con FIFA, NBA e Mario Kart

Proseguo anche questa settimana il tour di Gamer Village, con una nuova tappa a Castelfranco Veneto (Treviso) all'interno del Centro Commerciale I Giardini del Sole. Appuntamento sabato 15 e domenica 16 settembre per tre due giorni di tornei e gioco libero con sedici postazioni a disposizione e due simulatori di guida.

L'Area Gaming Centro Commerciale I Giardini del Sole ospiterà come detto sedici postazioni e sarà attiva nei giorni indicati dalle 10:30 alle 19:30. Tra i giochi presenti trovano spazio FIFA 18, Forza Motorsport 7, Mario Kart 8 Deluxe, MotoGP 18, Street Fighter V e la new entry NBA 2K19.

NBA 2K19

La prima novità della nuova stagione di Gamer Village si intitola NBA 2K19: vieni a provare il simulatore di basket più venduto ed apprezzato al mondo, scegli la tua squadra e diventa campione NBA!

Street Fighter 5

Forte di un roster recentemente aggiornato con nuovi lottatori, Street Fighter 5 si presenta come uno dei picchiaduro più completi e amati dagli appassionati del genere. Provalo gratis nelle tappe del tour di Gamer Village!

Mario Kart 8 Deluxe

Corse arcade a bordo di velocissimi Go-Kart in compagnia di Mario, Yoshi, Peach, Luigi, Toad, Wario, Donkey Kong, Bowser... scendi in pista e trionfa nella corsa più pazza del mondo!

Forza Motorsport 7

Il racing game di Microsoft torna nelle tappe di Gamer Village con a disposizione due simulatori di guida per provare l' ebrezza della velocità su pista!

FIFA 18

Le prime giornate del Campionato di Serie A non vi hanno esaltato? Quale miglior occasione per sovvertire pronostici e risultati con FIFA 18!

MotoGP 18

Vivi l'emozione della massima serie motoristica su due ruote grazie al videogioco ufficiale della MotoGP sviluppato da Milestone, un'esperienza veloce e adrenalinica per tutti gli appassionati di corse.

Presso l'Area Gaming di Gamer Village potrete accedere alle sessioni di gioco libero, alle lezioni con un coach e partecipare ai tornei dei titoli citati sopra, con in palio gadget esclusivi per i vincitori. Tre gli orari previsti ogni giorno per le sfide a Mario Kart 8 Deluxe, Street Fighter V, FIFA 18 e Forza Motorsport 7: 11:30 (primo turno), 15:30 (secondo turno) e 17:30 (terzo e ultimo turno), l'iscrizione (assolutamente gratuita, come tutte le altre attività) può essere effettuata in loco nei giorni e agli orari indicati presso l'accettazione situata nella galleria del Centro.

Appuntamento quindi a Castelfranco Veneto (Treviso) presso il Centro Commerciale I Giardini del Sole, vi aspettiamo! Per maggiori vi invitiamo a cliccare Mi Piace sulla pagina Facebook Gamer Village Italia, il tour di Gamer Village continuerà anche nei prossimi mesi con nuove tappe ad Arezzo, Parma e Padova e tante altre città italiane.