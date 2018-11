Gamer Village torna a L'Aquila questo weekend con Mario Kart 8, FIFA 19 e giochi VR

Non si ferma il tour di Gamer Village, che questo fine settimana, sabato 1 e domenica 2 dicembre, arriverà a L'Aquila negli spazi del Centro Commerciale L'Aquilone (Via Giovanni Gronchi 67100 Nucleo Industriale Pile AQ). Tutti i dettagli.

Gamer Village L'Aquila (1 e 2 dicembre)

La nuova tappa del Gamer Village Tour si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica al Centro Commerciale L'Aquilone con area gaming aperta dalle 10:30 alle 19:30 e tre turni per i tornei, ovvero 11:30 (primo turno), 15:30 (secondo turno) e 17:30 (terzo turno). Come di consueto, tutte le attività (gioco libero e competizioni) sono completamente gratuite, per i tornei (con gadget esclusivi per i vincitori) è necessario iscriversi presso il desk di Gamer Village situato nella galleria del Centro Commerciale.

Tra i giochi che accompagneranno questo lungo weekend troviamo FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe, Street Fighter V, Super Mario Party e le migliori esperienze VR in Realtà Virtuale! Per maggiori informazioni su questa e sulle prossime tappe del Tour di Gamer Village vi invitiamo a seguire i profili Facebook e Instagram di Game Village Italia.