Games Done Quick abbandona gli eventi live in Florida: 'Non è più un posto sicuro'

Da sempre specializzato nell'organizzazione di eventi incentrati sulle speedrun, Games Done Quick si prepara ad attuare un grosso cambiamento per la sua programmazione: i dirigenti annunciano l'abbandono dei programmi dal vivo in Florida, a partire già dall'Awesome Games Done Quick fissato per gennaio 2023.

Le ragioni dietro tale mossa sono stati spiegate in un comunicato ufficiale pubblicato dalla compagnia sul proprio sito ufficiale: "Con lo Stato che continua ad ignorare i pericoli legati al Covid-19 (politiche sulla vaccinazione non obbligatoria comprese), e con aggressioni sempre più frequenti verso i membri della comunità LGBTQ+, dovute anche alla legge 'Don't Say Gay', riteniamo che la Florida non sia un posto sicuro per la nostra community in questo momento", spiega GDQ.

Una decisione sofferta che, come sottolineano gli organizzatori, avrà conseguenze anche dal punto di vista economico: "Sebbene spostarci ad una programmazione online ci permetterà di risparmiare su alcune spese, abbiamo ancora costi considerevoli da recuperare. Stiamo cercando di recuperare questi soldi dove possibile, anche grazie al supporto della nostra community tramite Twitch". GDC rivela inoltre che in un primo momento era stata presa in considerazione l'idea di ricollocare l'evento di gennaio in un altro Stato, tuttavia "i costi richiesti per cancellare gli accordi presi con la Florida sono troppo grossi per giustificare una ricollocazione di AGDQ".

AGDQ 2023 si svolgerà dunque online dall'8 al 15 gennaio. con una raccolta fondi a favore della Prevent Cancer Foundation. Il precedente evento, Summer Games Done Quick, è stato soggetto di alcune controversie: una partita irregolare di Metal Gear Rising Revengeance alla SGDQ ha suscitato clamore tra la community, portando al ban definitivo dell'utente Mekarazium dai futuri programmi dell'organizzazione.