Games for Change: un video di risposta al filmato sui videogiochi mostrato da Donald Trump

Come saprete bene, la scorsa settimanaha tenuto un incontro alla Casa Bianca con alcuni dei maggiori esponenti dell'industria videoludica. Il tema trattato: la violenza nei videogiochi, e la supposta influenza che essa avrebbe sui giovani che ne fruiscono.

Durante l'evento è stato mostrato un filmato contenente alcune scene violente presenti in giochi come Call of Duty: Modern Warfare 2, The Evil Within e Fallout 4. Secondo il presidente degli USA questo tipo di contenuti influenzerebbe la mente dei giovani, motivo per il quale è stata richiesta una regolamentazione più rigida che possa arginare il problema.

Giunge oggi una risposta a quanto mostrato e dichiarato da Trump: Games for Change, organizzazione nata nel 2004 per facilitare la realizzazione e distribuzione di videogiochi volti all'educazione e alla sensibilizzazione umanitaria, ha pubblicato un video in cui viene mostrato il lato opposto dei videogame, quello in cui sono gli scenari incantevoli e i momenti di pace a fare da protagonisti. Tra i titoli mostrati nel video, troviamo nomi come Abzû, Life is Strange, The Last of Us, The Witness, Shadow of the Colossus, Overwatch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Horizon: Zero Dawn, LittleBigPlanet, Mirror’s Edge, Brothers – A Tale of Two Sons, Firewatch, Ori and the Blind Forest e Fortnite.

Cosa ne pensate della risposta di Games for Change? Servirà a far cambiare idea a Donal Trump?