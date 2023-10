Videogiochi e beneficenza: Itch.io lancia Games for Gaza, un bundle da 250 giochi

Similarmente a quanto accaduto nei mesi scorsi con l'iniziativa di beneficenza Bundle for Ukraine, i curatori della piattaforma Itch.io lanciano Games for Gaza, un bundle con 250 giochi legato a una raccolta fondi per le attività umanitarie portate avanti da Medical Aid For Palestinians.

La nuova iniziativa promossa da Itch.io coinvolge un totale di 140 sviluppatori singoli, creatori di contenuti e software house per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di raccogliere fondi a supporto delle attività portate avanti dal MAP.

Il denaro raccolto da chi acquisterà il bundle Games for Gaza spendendo una cifra non inferiore ai 10 dollari aiuterà quindi l'ente di beneficenza britannico che dal 2002 offre servizi medici d'emergenza in Cisgiordania, Gaza e Libano e che, alla luce della recrudescenza del conflitto israelo-palestinese e dei tragici eventi successivi all'offensiva militare terroristica di Hamas contro Israele, sta cercando di operare nella Striscia di Gaza per portare aiuti medici nelle disperate condizioni che possiamo tristemente immaginare.

Nel momento in cui scriviamo, i circa 12.000 utenti che hanno aderito all'iniziativa sono riusciti a raccogliere la quasi totalità dei 200.000 dollari fissati da Itch.io come obiettivo minimo della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a supporto della popolazione colpita dall'ennesima guerra che sta infiammando la regione. Qualora foste interessati a contribuire a questa raccolta fondi che si concluderà il 10 novembre, qui trovate il link alla pagina Itch.io del bundle Games for Gaza.