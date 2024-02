CI Games: 'licenziamenti di massa' per il team di Star Citizen

Nella giornata di oggi ha suscitato un certo scalpore la notizia dei circa 900 licenziamenti in casa Sony, tuttavia sono davvero numerose le aziende impegnate nel settore videoludico che continuano ad apportare tagli al personale.

Secondo un report diffuso dal portale Game Developer.com, anche CI Games, studio di Star Citizen, si è vista costretta a licenziare numerosi suoi dipendenti. Questi tagli, ha detto l'ex produttrice di Turbulent (che collabora a Star Citizen) Anne Bouffard, sono "licenziamenti di massa" dovuti allo spostamento della compagnia in una nuova sede. Secondo MassivelyOP, un certo numero di giocatori alpha hanno appreso che diversi membri dello staff principale non avrebbero più fatto parte dello studio. I licenziamenti includono quello del live game director Todd Papy, che ha lasciato il suo ruolo a gennaio. Bouffard ha affermato che "pochissimi" membri del personale, incluso Papy, erano in grado o disposti a trasferirsi a Manchester. Lo studio aveva annunciato l'apertura della nuova sede nel Regno Unito alla fine del 2021.

Papy ha lavorato in CIG per quasi un decennio, e altri ex dipendenti hanno avuto incarichi altrettanto longevi nella compagnia. Nell'ultimo mese, CIG ha apportato tagli ai team di progettazione, produzione e controllo qualità. Il level designer Dave Kubicka conferma parzialmente le affermazioni di Bouffard, poiché afferma di essere stato licenziato dopo la ristrutturazione della compagnia. Inoltre, Bouffard ha definito Cloud Imperium una "azienda altamente tossica". Ha affermato di essere rimasta "sconcertata" dalla situazione riguardante i licenziamenti e che il suo capo non le ha parlato per mesi. "Durante la mia valutazione annuale... abbiamo dedicato un'ora al mio carattere e alla mia 'negatività'", ha dichiarato. "Sono stata derisa quando ho detto che ciò che contava per me era il benessere dei miei team".