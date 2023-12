CI Games dopo Lords of the Fallen: in sviluppo un survival horror in Unreal Engine 5

CI Games ha pubblicato lo scorso ottobre il nuovo Lords of the Fallen, ma sembra già pronta a guardare avanti e concentrarsi sul prossimo progetto. E stando a nuove offerte di lavoro diffuse dalla compagnia polacca, potrebbe trattarsi di un gioco piuttosto interessante sulla carta.

Sembra infatti che CI Games stia attivamente lavorando a un RPG Survival Horror Open World descritto come "ambizioso ed originale" e realizzato attraverso l'Unreal Engine 5. Per il momento l'azienda è alla ricerca di un Combat Designer da aggiungere al proprio team, spiegando che "stiamo dando un twist unico alla formula di gioco, sia in termini di meccaniche che di sfide ambientali con le quali i giocatori dovranno vedersela". Sempre tra i dettagli emersi dall'offerta, la nuova risorsa dovrà pensare e programmare una grande varietà di boss e nemici che andranno così ad arricchire l'esperienza di gioco.

Non è da escludere che il misterioso progetto possa rivelarsi una nuova IP, considerato che gli altri lavori di punta di CI Games, Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior, non rientrano nel genere descritto nelle proposte di lavoro. Nella nostra recensione di Lords of the Fallen lo abbiamo descritto come una gemma grezza al netto delle sue qualità, dunque la speranza è che il prossimo titolo di CI Games possa lasciare un segno più marcato non appena sarà disponibile sul mercato in futuro.

Nel frattempo i boss di Lords of the Fallen fanno più paura grazie all'ultima patch, e chissà quali altre sorprese potrebbe arrivare ancora con eventuali prossimi aggiornamenti.