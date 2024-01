CI Games: il publisher di Lords of the Fallen licenzia il 10% del suo staff

Stando alle stime di Christopher Dring, il 2024 vedrà un numero di licenziamenti ancor maggiore nel settore videoludico, tesi che prende ulteriormente quota con l'annuncio del taglio di personale da parte di CI Games.

La conferma giunge direttamente dalle parole di Marek Tyminski, CEO di CI Games che ha annunciato a malincuore la sofferta decisione.

"Per preservare la forza e la stabilità aziendale, CI Games ha preso la decisione difficile ma necessaria di implementare un ciclo mirato di licenziamenti, che interesserà circa il 10% dei dipendenti dell'azienda. Vorremmo ringraziare ciascuno di loro per il ruolo che hanno svolto durante il loro tempo con noi. Sono in corso ulteriori ottimizzazioni aziendali alle pipeline e ai processi".

Al momento non è chiaro se la decisione abbia a che fare con le vendite di Lords of the Fallen, il souls-like dark fantasy curato dal team di Hexworks. Le performance del titolo si sono in realtà dimostrate positive nel periodo di lancio, come testimonia il superamento del milione di copie vendute da Lords of the Fallen a soli 10 giorni dal debutto sul mercato.

Decisioni di questo genere non toccano soltanto il segmento videoludico ma tutta l'industria tech: anche Google ha di recente confermato nuovi licenziamenti per il suo staff.