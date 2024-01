CI Games: sequel di Lords of the Fallen e oltre, gli ultimi rumor sui progetti in sviluppo

Il leaker Kurakasis inaugura il 2024 con un report sui videogiochi che, a suo dire, sarebbero attualmente in lavorazione presso le fucine digitali di CI Games, parallelamente agli impegni presi dal team Hexworks per evolvere Lords of the Fallen.

Il creatore di contenuti prende spunto dalle ultime anticipazioni delle 'gole profonde' e dalle informazioni condivise da CI Games stessa per stilare l'elenco dei titoli che dovrebbero essere attualmente in sviluppo presso l'azienda polacca e le sue sussidiarie.

Il primo titolo segnalato da Kurakasis sarebbe Death of the Fallen, il rumoreggiato sequel di Lords of the Fallen che, come facilmente prevedibile, dovrebbe mantenere la medesima impostazione del capitolo lanciato nel 2023 per dare modo a tutti gli appassionati del genere soulslike di vivere un'esperienza action ruolistica a mondo aperto piena di sorprese e attività da svolgere.

Il leaker cita anche il nuovo survival horror su Unreal Engine 5 di CI Games emerso da uno degli ultimi annunci di lavoro condivisi dall'azienda di Varsavia sulle pagine del proprio sito ufficiale, per poi guardare in direzione della serie di Sniper Ghost Warrior e riferire che il team Underdog Studio starebbe attualmente collaborando con una software house non meglio precisata per dare forma al prossimo capitolo di questa ormai celebre IP sparatutto.

Sempre in base a quanto sostenuto dal leaker, CI Games avrebbe inoltre avviato lo sviluppo di 'Project Scorpio', un nuovo sparatutto tattico a vocazione PvE affidato sempre allo studio Underdog e descritto come "un FPS premium su Unreal Engine 5 che potrebbe adottare il modello dei GAAS ed evolversi con espansioni, stagioni ed eventi speciali".

In attesa di un chiarimento da parte di CI Games, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Lords of the Fallen.