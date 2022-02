Games with Gold: disponibili 2 nuovi giochi gratis con Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate

Come da programmi, oggi 16 febbraio Microsoft ha mantenuto la sua promessa mettendo a disposizione due nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate sulle console di casa Xbox.

Il primo dei due nuovi Games with Gold di oggi 16 febbraio è Aerial_Knight's Never Yield un gioco in 3D a scorrimento laterale per Xbox One e Series X|S simile a un classico endless runner. Ambientato in una Detroit futuristica, vi mette nei panni di un misterioso uomo di nome Wally permettendovi di vivere una trama interessante e dinamica, un aspetto che lo distacca con decisione dai suoi congeneri. Il secondo Game with Gold della giornata è Band of Bugs, ripescato da Microsoft dall'era Xbox 360. Si tratta di un videogioco tattico a turni in cui bisogna combattere contro insetti e ragni antropomorfi, descritto come facile da approcciare ma difficile da padroneggiare.

Aerial_Knight's Never Yield e Band of Bugs vanno a sostituire Aground e Hydrophobia, i quali sono stati rimossi definitivamente dalla selezione. Continua invece ad essere disponibile Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente, che rimarrà tra i Games with Gold fino al 28 febbraio.