Games With Gold agosto 2018: disponibili ora For Honor e Disney Epic Mickey 2

A partire da oggi, giovedì 16 agosto, tutti gli abbonati Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente i due giochi inclusi tra i Games With Gold della seconda metà di agosto 2018: stiamo parlando di For Honor per Xbox One e Disney Epic Mickey 2: The Power of Two per Xbox 360.

For Honor potrà essere riscattato gratuitamente da oggi fino al 15 settembre, mentre per Disney Epic Mickey 2: The Power of Two ci sarà tempo solo fino al 31 agosto. Entro la fine del mese, inoltre, sarà possibile scaricare anche Forza Horizon 2 per Xbox One, un'ottima occasione per sedare l'attesa che ci separa dall'uscita del quarto capitolo in arrivo il prossimo 2 ottobre.

Ne approfitterete per scaricare i nuovi giochi gratuiti riservati agli abbonati Xbox Live Gold? Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili i nuovi Deals With Gold della settimana, con una serie di nuove offerte sui giochi Xbox One e Xbox 360.