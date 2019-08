Games with Gold agosto 2019: Gears 4 e Torchlight disponibili ora per il download

Annunciati a inizio settimana, i primi due Games with Gold di agosto 2019 sono disponibili da oggi per il download gratis su Xbox One e Xbox 360. L'offerta si estenderà poi dal 16 agosto con altri due giochi scaricabili gratis.

Dal primo agosto gli abbonati Xbox LIVE Gold possono scaricare a costo zero da Xbox Store Gears of War 4 e Torchlight, quest'ultimo in versione Xbox 360 retrocompatibile. Gears of War 4 resterà disponibile fino al 31 agosto mentre Torchlight sarà sostituito il 16 agosto da Castlevania Lords of Shadow, lo stesso giorno infine debutterà anche Forza Motorsport 6, scaricabile fino al 15 settembre.

Una lineup decisamente interessante quella proposta da Microsoft per il mese di agosto, con Gears of War 4 che ricopre il ruolo di pietanza principale in vista di Gears 5 (in arrivo a settembre), aggiunte di rilievo anche Forza Motorsport 6 e Castlevania Lords of Shadow, primo episodio di una trilogia che include anche Castlevania Lords of Shadow 2 e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate.

Nelle scorse ore anche Sony ha annunciato i giochi gratis PS4 PlayStation Plus di agosto 2019, la lineup Instant Game Collection comprende WipEout Omega Collection (compatibile anche con PSVR) e Sniper Elite 4 Italia.