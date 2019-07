Games with Gold agosto 2019: quando saranno annunciati i nuovi giochi gratis Xbox One?

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del mese e ancora Microsoft non ha svelato i Games with Gold di agosto per Xbox One e Xbox 360. Per quando è previsto il reveal dei GwG di agosto 2019?

Due le ipotesi concrete, il reveal potrebbe avvenire il 30 luglio per anticipare l'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2019, oppure il giorno successivo, in contemporanea con i giochi PS Plus. Difficile pensare ad un annuncio previsto per la giornata odierna, il lunedì non è infatti uno dei giorni "caldi" per questo tipo di comunicazione.

Come da tradizione poi i nuovi Games with Gold per Xbox One e Xbox 360 saranno disponibili per il download dal primo agosto. Nessun rumor è trapelato fino a questo momento riguardo la lineup, che potrebbe includere due giochi indipendenti e due giochi AAA, questi ultimi magari per Xbox 360 retrocompatibili con One. Non ci resta che attendere pochi giorni per saperne di più.