Games With Gold di agosto 2021: svelati i nuovi giochi gratis per Xbox

Di ritorno dal "volo inaugurale" di Flight Simulator su Xbox Series X/S, Microsoft presenta il quartetto di videogiochi per console Xbox destinato a entrare a far parte dell'offerta dei Games With Gold di agosto 2021 per tutti gli iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

L'offerta confezionata dalla casa di Redmond per il mese di agosto sarà particolarmente interessante e variegata, con titoli che promettono di incontrare i gusti e le esigenze dei giocatori appassionati dei generi più disparati.

I cultori di action adventure potranno ad esempio indossare i panni di Furia e far tremare i pilastri del cielo del mondo post-apocalittico di Darksiders 3. Anche per i patiti di platform adventure si prospettano giornate quantomai "movimentate", in funzione dell'arrivo tra i Games With Gold di quella piccola grande gemma che risponde al nome di Yooka-Laylee. E che dire allora dell'iconico sparatutto sci-fi Lost Planet 3 e del picchiaduro SNK Garou Mark of the Wolves?

Eccovi allora la lista completa dei titoli Games With Gold in arrivo ad agosto, con tanto di indicazioni sulle tempistiche legate alla disponibilità dei singoli giochi su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S:

Darksiders III - Xbox One (in retrocompatibilità su Xbox Series X/S) - dall'1 al 31 agosto

- Xbox One (in retrocompatibilità su Xbox Series X/S) - dall'1 al 31 agosto Yooka-Laylee - Xbox One (in retrocompatibilità su Xbox Series X/S)- dal 16 agosto al 15 settembre

- Xbox One (in retrocompatibilità su Xbox Series X/S)- dal 16 agosto al 15 settembre Lost Planet 3 - Xbox 360 (in retrocompatibilità su Xbox One e Series X/S)- dall'1 al 15 agosto

- Xbox 360 (in retrocompatibilità su Xbox One e Series X/S)- dall'1 al 15 agosto Garou: Mark of the Wolves (in retrocompatibilità su Xbox One e Series X/S) - Xbox 360 - dal 16 al 31 agosto

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del poker di titoli calato da Microsoft per i Games With Gold di agosto 2021 su console Xbox.