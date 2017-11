Games with Gold: annunciati i giochi gratis di dicembre 2017

ha da poco annunciato i titoli gratuiti inclusi nella line-up di dicembre dei. Di seguito, quindi, vi andiamo a riportare i giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare durante il prossimo mese.

Per quanto riguarda Xbox One, abbiamo gli arrivi di Warhammer: End Times - Vermintide (scaricabile dall'1 al 31 dicembre) e Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition ( scaricabile dal 16 dicembre al 15 gennaio).

I possessori di Xbox 360, invece, potranno mettere in download gratuito Child of Eden (dall'1 al 15 dicembre) e Marlow Briggs and the Mask of the Death (dal 16 al 31 dicembre), entrambi retrocompatibili con Xbox One.

Siete soddisfatti dei Games with Gold di dicembre?