Games with Gold: annunciati i nuovi giochi gratis di febbraio 2022

Era nell'aria, e Microsoft non ha tradito le attese. Ad un giorno di distanza dall'annuncio della line-up per PlayStation Plus, la casa di Redmond ha fatto altrettanto annunciato i Games with Gold che gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate potranno scaricare gratuitamente a partire dal mese di febbraio.

A guidare la selezione, come sempre composta da quattro differenti giochi, ci pensano Broken Sword 5: The Serpent’s Curse e Aerial_Knight’s Never Yield per Xbox One, mentre dalla generazione 360 arrivano Hydrophobia e Band of Bugs. I titoli verranno messi a disposizione secondo il seguente calendario.

Games with Gold febbraio 2022

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse - dal 1° al 28 febbraio

Aerial_Knight’s Never Yield - dal 16 febbraio al 15 marzo

Hydrophobia - dal 1° al 15 febbraio

Band of Bugs - dal 16 al 28 febbraio

Come di consueto, Microsoft ha confezionato un trailer di presentazione che ci offre un assaggio dei nuovi giochi gratis per Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate. Prima di lasciarvi alla visione, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che avete ancora diversi giorni di tempo per aggiungere alla vostra raccolta i Games with Gold di gennaio 2022: NeuroVoider e Space Invaders Infinity Gene saranno disponibili fino al 31 gennai, mentre Aground rimarrà fino al 15 febbraio.