Games with Gold: annunciati i giochi gratis di gennaio 2018

ha da poco annunciato i titoli che entreranno a far parte della line up deiper il mese di gennaio 2018. Vediamo di seguito quali saranno i giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno ottenere gratuitamente.

Gli utenti Xbox One riceveranno The Incredible Adventures of Van Helsing 3 (disponibile per il download dal primo al 31 gennaio) e Zombi (disponibile dal 16 gennaio al 15 febbraio).

Per quanto riguarda Xbox 360, Microsoft propone Tomb Raider: Underworld (scaricabile primo al 15 gennaio) e Army of Two: (scaricabile dal 16 al 31 gennaio). Segnaliamo che entrambi saranno giocabili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità.

Cosa ne pensate dei Games with Gold di gennaio 2018?