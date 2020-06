Games with Gold: annunciati i giochi gratis di luglio per Xbox One e Xbox 360

A pochi giorni dalla fine del mese, Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold che gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno scaricare a partire dal primo luglio su Xbox One e Xbox 360.

Come al solito i giochi sono quattro, equamente divisi tra le due generazioni di console. I titoli per Xbox 360, in ogni caso, potranno essere giocati anche sulle console ammiraglie grazie al programma di retrocompatibilità.

WRC 8 per Xbox One sarà disponibile dal primo al 31 luglio, mentre Dunk Lords per Xbox One dal 16 luglio al 15 agosto. Per Xbox 360 ci sono invece Saints Row 2, scaricabile dal primo al 15 luglio, e Juju, a disposizione invece dal 16 al 31 luglio. Come al solito, ad accompagnare l'annuncio c'è un trailer di presentazione che ci offre una panoramica di tutti i nuovi giochi. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora diversi giorni per scaricare i Games with Gold di giugno. Shantae and the Pirate's Curse (Xbox One) e Sine Mora (Xbox One e Xbox 360) rimarranno a disposizione fino al 30 giugno, mentre Coffee Talk (Xbox One) fino al prossimo 15 luglio. Aggiungeteli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi!