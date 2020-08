Games With Gold: annunciati i giochi gratis di settembre per Xbox One e Xbox 360

Agosto sta per finire e non poteva certamente mancare l'annuncio dei quattro nuovi Games with Gold per Xbox One e Xbox 360 destinati a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Dal primo settembre fino alla fine del mese sarà disponibile al download Tom Clancy's The Division per Xbox One, looter shooter di Ubisoft ambientato in una New York devastata da un'epidemia. L'altro gioco per Xbox One è The Book of Unwritten Tales 2, scaricabile dal 16 settembre al 15 ottobre. Completano la selezione De Blob 2 per Xbox 360 (1-15 settembre) e Armed and Dangerous per Xbox (16-30 settembre). Gli ultimi due giochi, pur arrivando dalle precedenti generazioni di console, sono giocabili anche su One grazie al programma di retrocompatibilità.

Games with Gold di settembre 2020

Tom Clancy's The Division per Xbox One (1-30 settembre)

The Book of Unwritten Tales 2 per Xbox One (16 settembre - 15 ottobre)

De Blob 2 per Xbox 360 (1-15 settembre)

Armed and Dangerous per Xbox (16-30 settembre)

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione dei nuovi Games with Gold, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora qualche giorno di tempo per scaricare i giochi gratis di agosto per Xbox One e Xbox 360: Portal Knights e Red Faction 2 saranno disponibili fino al 31 agosto, mentre Override Mech City Brawl fino al 15 settembre.