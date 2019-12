Games With Gold: annunciati i nuovi giochi gratis di gennaio 2020 per Xbox One e Xbox 360

Dopo aver svelato i giochi del Game Pass di fine dicembre, i vertici della divisione Xbox di Microsoft annunciano ufficialmente il quartetto di videogiochi in arrivo nel catalogo digitale dei Games With Gold su Xbox One e Xbox 360 per gennaio 2020.

Ad aprire il valzer dei giochi gratis di gennaio per gli abbonati a Xbox Live Gold troveremo Styx Shards of Darkness: l'avventura stealth di Cyanide e Focus Home Interactive potrà essere scaricata sulla propria console Xbox One, One S o One X dall'1 al 31 gennaio.

Gli amanti di picchiaduro saranno poi felici di sapere che dall'1 al 15 gennaio si potrà arricchire la propria collezione digitale la versione Xbox 360 di Tekken 6. Subito dopo arriverà il turno di Batman The Telltale Series: il download gratis dell'avventura grafica a episodi firmata TellTale Games e incentrata sull'epopea supereoica del Cavaliere Oscuro sarà disponibile dal 16 gennaio al 15 febbraio.

Nella finestra temporale che copre dal 16 gennaio al 31 dello stesso mese sarà poi possibile aggiungere alla propria ludoteca la versione Xbox 360 (giocabile in retrocompatibilità su Xbox One) di LEGO Star Wars 2 The Origin Trilogy. Nel lasciarvi al filmato che riepiloga i nuovi giochi gratis di gennaio 2020 su Xbox 360 e Xbox One, consigliamo a chi non l'avesse ancora fatto di affrettarsi a scaricare gratis i giochi dell'offerta dei Games With Gold di dicembre 2019 ancora disponibili, ovvero Insane Robots, Jurassic World Evolution e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD.