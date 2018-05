Games With Gold: annunciati ufficialmente i giochi gratuiti di giugno 2018

Dopo il leak della giornata di ieri, è ora arrivata la conferma ufficiale di Microsoft. Ecco quali sono i giochi gratuiti del mese di giugno 2018.

La lineup di titoli per Xbox One è composta da Assassin's Creed Chronicles: Russia (disponibile al download dall'1 al 30 giugno) e Smite Gold Bundle (dal 16 giugno al 15 luglio). I giocatori in possesso di Xbox 360 potranno invece scaricare senza alcun costo aggiuntivo Sonic & All-Stars Racing Transformed (dall'1 al 15 giugno) e LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues (dal 16 al 30 giugno). Questi ultimi due titoli potranno essere giocati anche su Xbox One, grazie all'apprezzata funzione di retrocompatibilità dell'ammiraglia di Redmond.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che c'è ancora tempo per scaricare i Games With Gold di maggio 2018: Super Mega Baseball 2 e Vanquish saranno disponibili fino al 31 maggio mentre Metal Gear Solid V: The Phantom Pain lo sarà fino al 15 giugno.