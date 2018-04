Games with Gold aprile 2018: The Witness e CARS 2 sono ora disponibili per il download

A partire da oggi sono disponibili i primi due Games with Gold di aprile per Xbox One e Xbox 360:sono ora scaricabili gratis da tutti i possessori di abbonamento Premium a Xbox LIVE.

The Witness per Xbox One è un puzzle game con centinaia di rompicapi da risolvere, indubbiamente uno dei giochi più interessanti degli ultimi anni, apprezzato da pubblico e critica così come Braid, precedente gioco dell'autore Jonathan Blow. The Witness sarà disponibile fino al 31 aprile 2018 e dal 16 del mese sarà affiancato da Assassin's Creed Syndicate.

I possessori di Xbox 360 potranno invece scaricare gratis CARS 2, videogioco di corse arcade basato sull'omonimo film Disney Pixar, un buon gioco per far divertire i più piccoli durante le festività di Pasqua. Dal 16 aprile CARS 2 verrà sostituito da Dead Space 2, il più apprezzato survival horror di Visceral Games, studio chiuso da Electronic Arts a ottobre dello stesso anno.

Da domenica primo aprile non sono invece più disponibili i Games with Gold di marzo, ovvero SUPERHOT, Trials of the Blood Dragon, Brave The Video Game e Quantum Conundrum.