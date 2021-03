Games With Gold di aprile 2021: Microsoft svela i nuovi giochi Xbox gratis

Dopo aver preannunciato il rebrand di Xbox Live in Xbox Network con l'accesso ai titoli free-to-play senza abbonamento, Microsoft svela i videogiochi che potranno essere scaricati gratuitamente dagli iscritti a Xbox Live Gold dal mese di aprile 2021.

Nella rosa di videogiochi destinati all'utenza di Xbox Live Gold, e agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, troviamo l'avventura action fantasy Vikings Wolves of Midgard, il gioco di guida Truck Racing Championship, l'avventura sci-fi Dark Void e il run-and-gun "vecchia scuola" Hard Corps Uprising. Eccovi allora la scaletta completa dei Games With Gold di aprile 2021 con le indicazioni sui giorni nei quali sarà possibile riscattarli gratis su Xbox One, Xbox Series X e Series S:

Vikings: Wolves of Midgard - dall'1 al 30 aprile

Truck Racing Championship - dal 16 aprile al 15 maggio

Dark Void - dall'1 al 15 aprile

Hard Corps: Uprising - dal 16 al 30 aprile

Cosa ne pensate dei nuovi giochi gratis proposti da Microsoft ai propri abbonati? Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo a chi ci segue che gli utenti Xbox Live Gold e gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate su Xbox One e Series X/S possono ancora riscattare Warface Breakout e Port Royale 3 fino al 31 marzo e Vicious Attack Llama Apocalypse fino al 15 aprile.