Games with Gold di Aprile: ultimo giorno per The Technomancer e Ghos Recon AW 2

Stanno per volgere definitivamente al termine le promozioni Microsoft legate ai Games with Gold di Aprile: la giornata odierna, martedì 30 aprile, è l'ultima occasione per approfittarne.

Tra i giochi Xbox One ancora disponibili per gli utenti abbonati al servizio Xbox Live Gold, troviamo in particolare The Technomancer. Questo peculiare action RPG pone i videogiocatori nei panni di Zachariah, un giovane dotato della capacità di generare ed utilizzare in combattimento ampi flussi di energia elettrica, qualità che lo eleva a membro di diritto dell'Ordine dei Tecnomanti. In un universo narrativo in cui gli esseri umani hanno colonizzato Marte da orma diversi secoli, il protagonista di The Technomancer dovrà muoversi all'interno di un mondo in forte crisi, devastato da conflitti e scarsità di risorse idriche.



Sul fronte, invece, dei giochi Xbox 360, i membri di Xbox Live Gold hanno ancora a disposizione la giornata odierna per avere accesso a Tom Clancy's Ghost Recon Advaced Warfighter 2. Esordito nell'ormai piuttosto lontano 2007, il titolo è tutt'ora godibile dagli utenti Microsoft anche su Xbox One, grazie ad un catalogo di giochi retrocompatibili in costante ampliamento. L'ambientazione di questo capitolo della serie Ghost Recon vede i giocatori agire al confine tra USA e Messico.



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che la Casa di Redmond ha recentemente annunciato i Games with Gold di Maggio.