A partire da oggi gli utentipossono scaricare gratuitamente Assssin's Creed Chronicles: India , i due titoli inclusi tra idella seconda metà di febbraio. Nel frattempo sarà ancora possibile ottenere Shadow Warrior

Assassin's Creed Chronicles: India per Xbox One sarà disponibile gratuitamente fino al 15 marzo, mentre per Craxy Taxi (versione Xbox 360 retrocompatibile con Xbox One) ci sarà tempo fino al 28 febbraio. Entro la fine del mese, inoltre, sarà possibile riscattare gratuitamente Shadow Warrior, uno dei giochi inclusi tra i Games With Gold della seconda metà di gennaio.

Ne approfitterete per recuperare questi titoli sulla console Microsoft?