Games With Gold: Back to the Future e Marlow Briggs disponibili per il download

Se siete abbonati a Xbox Live Gold, a partire da oggi potete scaricare gratuitamente i due giochi inclusi tra idella seconda metà di dicembre: stiamo parlando di

A partire da oggi, dunque, potete riscattare a costo zero Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition per Xbox One (disponibile fino al 15 gennaio 2018) e Marlow Briggs and the Mask of the Death per Xbox 360 (disponibile fino al 31 dicembre). Ricordiamo che tutti i titoli Xbox 360 proposti con i Games With Gold sono retrocompatibili con Xbox One, quindi potrete giocarli tranquillamente anche sulla nuova console Microsoft.

Segnaliamo inoltre che fino al 31 dicembre anche Warhammer End Times: Vermintide sarà disponibile al download gratuito su Xbox One. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.