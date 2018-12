Games With Gold: Celeste e Far Cry 2 tra i giochi gratis di gennaio 2019

Larry Hryb reindossa il costume da "supereroe verdecrociato" di Major Nelson e annuncia i titoli Games With Gold che potranno essere scaricati gratuitamente da tutti gli abbonati a Xbox Live Gold.

Xbox Live Games With Gold: giochi gratis di Gennaio 2019

Celeste (dall'1 al 31 gennaio)

(dall'1 al 31 gennaio) WRC 6 (dal 16 gennaio al 15 febbraio)

(dal 16 gennaio al 15 febbraio) Lara Croft e il Guardiano della Luce (dall'1 al 15 gennaio) - gioco Xbox 360 retrocompatibile

(dall'1 al 15 gennaio) - gioco Xbox 360 retrocompatibile Far Cry 2 (dal 16 al 31 gennaio) - gioco Xbox 360 retrocompatibile

Il nuovo anno dell'utenza Xbox One e Xbox One X inizierà con uno dei videogiochi più interessanti del 2018, ossia lo splendido Celeste, il platform bidimensionale di Matt Thorson riuscito a entrare nell'esclusiva rosa di titoli candidati a vincere il GOTY durante gli ultimi The Game Awards 2018.

Al sorprendente Celeste si affiancheranno tre giochi in rappresentanza di altrettanti generi ludici, ossia i racing game simulativi (WRC 6), gli action-RPG (Lara Croft e il Guardiano della Luce) e gli sparatutto in prima persona (Far Cry 2). A questi, si aggiunge anche il titolo gratuito di questo mese che sarà scaricabile gratuitamente fino al 15 gennaio, ossia il toccante platform-adventure Never Alone.

Prima di lasciarvi al video di presentazione confezionato da Microsoft per annunciare i Games With Gold di gennaio, ricordiamo a chi ci segue che fino al 31 dicembre sarà possibile scaricare Q.U.B.E. 2 e Mercenaries: Playground of Destruction.