Xbox Games With Gold: Celeste è già disponibile in download gratuito

I vertici di Microsoft ci augurano buon anno anticipando l'approdo di Celeste nel catalogo dei Games With Gold riservato agli abbonati a Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox One X.

Il sorprendente platform bidimensionale di Matt Thorson ha tenuto testa a Red Dead Redemption 2, God of War, Monster Hunter World, Assassin's Creed Odyssey e Marvel's Spider Man per la vittoria del GOTY durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2018.

Celeste sarebbe dovuto approdare nel catalogo dei Games With Gold il 1° gennaio, per poi rimanervi fino al 31 gennaio del 2019: diversamente dai giochi del Game Pass, una volta effettuato il download del capolavoro del team indipendente di Matt Makes Games sulla vostra console, quest'ultimo sarà vostro per sempre e rimarrà collegato al vostro account a prescindere dalla volontà o meno di rinnovare l'abbonamento a Xbox Live Gold.

Sempre a partire da oggi, 31 dicembre, è poi possibile scaricare gratuitamente la versione retrocompatibile di Lara Croft and the Guardian of Light, l'intrigante action ruolistico con visuale simil-isometrica "alla Diablo" pubblicato da Crystal Dynamics e Square Enix come Live Arcade per Xbox 360 nell'agosto del 2010 e riproposto negli mesi successivi come app per sistemi iOS e Android.

Il programma di gennaio dei Games With Gold prevede anche WRC 6 (dal 16 gennaio al 15 febbraio) e Far Cry 2 (dal 16 al 31 gennaio), oltre all'offerta dicembrina su Never Alone che, come da programma, si protrarrà sino al 15 gennaio del 2019.