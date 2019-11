Games With Gold dicembre 2019: previsioni giochi gratis Xbox One e 360

In molti si aspettavano l'annuncio dei Games with Gold di dicembre 2019 durante la puntata speciale di Inside Xbox trasmessa da Londra in occasione dell'evento X019 ma così non è stato e per conoscere i giochi della lineup GwG del prossimo mese dovremo necessariamente attendere? Ma cosa possiamo aspettarci? Proviamo a ipotizzarlo.

Al contrario di quanto accaduto con i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2019, nel caso dei giochi Games with Gold non è semplice dare vita a speculazioni concrete poichè Microsoft non segue mai una logica ben precisa per l'aggiunta dei giochi in catalogo e questo rende più difficile prevedere i titoli che verranno regalati di mese in mese.

Tra i tanti proviamo a citare Dragon Age Inquisition (ormai piuttosto datato e serio candidato per la lineup Games with Gold) e un gioco della serie LEGO rivolto ai giovanissimi ed alle famiglie per il periodo natalizio. Pensiamo a LEGO Marvel's Avengers, un gioco della serie LEGO Batman, LEGO Jurassic World oppure LEGO DC Super Villains, anche se quest'ultimo è piuttosto recente.

Ancora più complesso invece prevedere i giochi per Xbox 360, negli ultimi mesi l'offerta Microsoft si è concentrata su giochi indie o per famiglie, lanciamo quindi l'ipotesi di un gioco su licenza Disney e magari una produzione indipendente di medio livello, in mancanza di alternative AAA, categoria ormai "spolpata" dalla nascita del servizio Games with Gold.

E voi, quali giochi vi aspettate nella lineup Games with Gold di dicembre? A voi la parola, lo spazio qui sotto è a disposizione per qualsiasi commento.