Games with Gold: disponibili 2 nuovi giochi gratis, anche per Xbox Game Pass Ultimate

Tenendo fede alla tabella di marcia comunicata sul finire dello scorso mese, oggi 16 luglio Microsoft ha messo a disposizione altri due giochi gratis per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold, i cui vantaggi sono anche a disposizione degli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate.

A partire da oggi 16 luglio, potete aggiungere alla vostra raccolta personale altri due giochi per console. Il primo è Relicta, riproducibile su Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta di un puzzle-game in prima persona basato sulla fisica, che vi mette nei panni di uno scienziato sperduto in una base lunare dalla quale può scappare solo manipolando gravità e magnetismo. Il secondo gioco del giorno è invece un classico, Torchlight, riproducibile su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S. In questo caso ci troviamo dinanzi ad un action RPG in stile Diablo (non a caso è stato creato da alcuni veterani del franchise di Blizzard) ambientato appunto a Torchlight, una cittadina costruita al di sopra di una miniera di Ember, un minerale capace di imbrigliare persone e oggetti con la magia. Quattro classi giocabili e tonnellate di dungeon faranno la felicità di tutti gli appassionati del genere.

Potete scaricarli dall'apposita sezione del negozio accessibile sulle vostre console oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi a questo indirizzo. Già che ci siamo, segnaliamo che recentemente Microsoft ha annunciato che dal primo ottobre non figureranno più i giochi Xbox 360 tra i Games with Gold: la compagnia ha raggiunto il limite di titoli retrocompatibili che possono essere aggiunti, difatti Torchlight era già stato offerto nel 2019.