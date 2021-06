Games with Gold: disponibili ora 2 nuovi giochi gratis, anche per Game Pass Ultimate

È il primo giorno del mese, quindi come d'abitudine la selezione dei Games with Gold ha dato il benvenuto a due nuovi giochi, gratis per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate su console. Scopriamo assieme di quali titoli si tratta.

I primi due Games with Gold gratis di giugno 2021 sono The King's Bird, che potrà essere riscattato su Xbox One e Xbox Series X|S da oggi fino al 30 giugno, e NeoGeo Battle Coliseum, che invece sarà a disposizione dei giocatori Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S fino al 15 giugno. The King's Bird è un platform di precisione basato sulla velocità di esecuzione e sulla fisica, caratterizzato da una direzione artistica tanto ispirata quanto semplice. NeoGeo Battle Coliseum, invece, è un picchiaduro Tag Team con squadre da due giocatori, pubblicato per la prima volta nel 2005 in sala giochi e poi convertito per 360 nel 2010.

Gli altri due Games with Gold di giugno, Shadows Awakening e Injustice Gods Among Us, verranno invece aggiunti il 16 giugno. Ci teniamo inoltre a segnalarvi che avete ancora tempo fino al 15 giugno per riscattare uno dei Games With Gold di maggio 2021, ossia Dungeons 3.