Games with Gold: disponibili ora i due nuovi giochi gratis di dicembre 2019

A partire da oggi è possibile scaricare la seconda ondata di Games with Gold di dicembre 2019: gli abbonati Xbox LIVE Gold possono ora ottenere gratis Jurassic World Evolution e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD.

Jurassic World Evolution sarà disponibile fino al 15 gennaio 2020 mentre Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD resterà in catalogo fino al 31 dicembre 2019 insieme a Insane Robots, mentre non è più possibile scaricare gratis Toy Story 3.

Si tratta di due giochi di notevole spessore, Jurassic World Evolution è un gestionale ambientato nel mondo di JP, titolo accolto positivamente da pubblico e critica per il suo gameplay immediato per la fedeltà al film ed ai romanzi. Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD è invece il porting del titolo omonimo uscito su Nintendo 3DS per accompagnare il lancio di Castlevania Lords of Shadow 2 nel 2014.

La prossima settimana Major Nelson dovrebbe annunciare ufficialmente i Games with Gold di gennaio 2020, non è escluso che con l'arrivo di Xbox Series X il servizio possa subire alcune modifiche il prossimo anno, con Microsoft sempre più interessata a spingere sul Game Pass, servizio che sta riscuotendo un successo di pubblico sempre maggiore di mese in mese.