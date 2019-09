Games with Gold: disponibili ora i due nuovi giochi gratis di settembre

Giro di boa per i giochi gratis Games with Gold di settembre 2019. A partire da oggi sono disponibili i due nuovi titoli del mese, ovvero We Were Here (Xbox One) e Tekken Tag Tournament 2 (Xbox 360, compatibile con Xbox One).

Tekken Tag Tournament 2 sostituisce Earth Defense Force 2025 e sarà scaricabile fino al 30 settembre mentre We Were Here potrà essere scaricato dagli abbonati fino al 15 ottobre. Sempre fino al 30 settembre resterà disponibile anche HITMAN La Prima Stagione Completa, versione definitiva dell'avventura episodica dell'Agente 47.

We Were Here

We Were Here è l'episodio pilota di una serie di avventure rompicapo cooperative stand-alone. Due giocatori sono intrappolati all'interno di un castello abbandonato; il Giocatore uno è confinato in una piccola e isolata zona del castello, mentre il Giocatore due vaga in cerca del Giocatore uno. Ogni stanza metterà a dura prova il vostro ingegno e la vostra capacità di comunicare, utilizzando solo la vostra voce.

Tekken Tag Tournament 2

We Are Tekken! Unisciti ai più forti lottatori al mondo e sferra attacchi micidiali in battaglie all'ultimo sangue! Un ricco cast di personaggi è pronto a scatenare combo devastanti per ambire al titolo di campione assoluto.