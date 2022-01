Games with Gold: disponibili da oggi gli altri 2 giochi gratis di gennaio

Come promesso, Microsoft ha messo a disposizione gli altri due Games with Gold di gennaio 2022, gratis per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate per console. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Da oggi 16 gennaio tutti gli abbonati possono scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo ad Aground (Xbox One, Series X|S) e Space Invaders Infinity Gene (Xbox 360, One e Series X|S). Il primo rimarrà nella selezione fino al 15 febbraio, mentre il secondo la lascerà qualche settimana prima, ossia il 31 gennaio. I due nuovi giochi vanno ad unirsi a NeuroVoider (Xbox One, Series X|S), disponibile nella selezione dei Games with Gold fin dall'inizio del mese.

Aground è un gioco di ruolo basato sul mining e sul crafting realizzato in pixel art, che vi lascia soli e abbandonati su un'isola deserta con l'obiettivo di cominciare una nuova vita in qualità di uno degli ultimi abitanti della Terra. Space Invaders Infinity Gene, invece, è uno sparatutto per Xbox 360 che comincia come uno remake del classico di Tomohiro Nishikado per poi abbracciare il concetto di evoluzione, trasformandosi sotto gli occhi e i polpastrelli dei videogiocatori con l'introduzione di nuove meccaniche di gameplay, inclusa la possibilità di muoversi in tutte le direzioni.