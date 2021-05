Games with Gold: disponibili da oggi due nuovi giochi gratis, anche per Game Pass Ultimate

A partire da oggi tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono aggiungere gratis alla propria raccolta gli altri due Games with Gold di maggio 2021 promessi da Microsoft. Stiamo parlando di Dungeons 3 per Xbox One e Xbox Series X|S e Tropico 4 per Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Dungeons 3 è un manageriale di sotterranei che mescola meccaniche da gestionale ed elementi da giochi di strategia in tempo reale, condendole con una sana dose di umorismo. Si trova a metà strada tra Dungeon Keeper, uno dei capisaldi del genere, e Starcraft, dal quale assimila le meccaniche da RTS per le fasi offensive. Tropico 4 arriva invece dalla generazione Xbox 360, ed è giocabile sulle console più recenti di Microsoft grazie alla retrocompatibilità. Siete chiamati a vestire ancora una volta i panni di El Presidente con il compito di guidare una nazione insulare e ottenere il consenso del popolo.

Avete tempo fino al 15 giugno per riscattare Dungeons 3, mentre Tropico 4 rimarrà nella selezione fino al 31 maggio. I due nuovi titoli vanno ad unirsi al già disponibile Armello, aggiunto all'inizio del mese. Xbox live Gold, ricordiamo, è incluso anche in Xbox Game Pass Ultimate, l'abbonamento più completo in assoluto di casa Microsoft, che in occasione del 20° Anniversario di Xbox può essere sottoscritto a prezzo vantaggioso: i nuovi clienti possono acquistare 3 mesi di Game Pass Ultimate ad 1 solo euro!