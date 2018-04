Games with Gold: disponibili ora Assassin's Creed Syndicate e Dead Space 2

Sono ora disponibili per il download da Xbox Store i due nuovi Games with Gold di aprile per gli abbonati premium a Xbox LIVE, i quali potranno sin da subito effettuare il download gratuito di Assassin's Creed Syndicate e Dead Space 2.

Assassin's Creed Syndicate

Disponibile fino al prossimo 15 maggio, Assassin's Creed Syndicate è stato pubblicato nel 2015 ottenendo un discreto successo, grazie al carisma del protagonista (Jacob Frye) e all'ambientazione, la Londra del 1800, in piena rivoluzione industriale. Un buon risultato dopo il mezzo passo falso di Assassin's Creed Unity dell'anno precedente, titolo purtroppo accolto negativamente da pubblico e critica a causa dei numerosi problemi tecnici che hanno afflitto le versioni Xbox One e PS4.

Dead Space 2

Scaricabile gratis fino al 30 aprile, Dead Space 2 viene considerato da molti il miglior episodio della saga, nonchè uno dei giochi horror più spaventosi di sempre. Un titolo sicuramente da provare, disponibile in versione Xbox 360 retrocompatibile con Xbox One. Per gli amanti del genere, sicuramente un must senza tempo.

Da segnalare che The Witness per Xbox One resterà disponibile per tutto il mese (fino al 30 aprile) mentre CARS 2 The Videogame non è più scaricabile a partire da oggi. La prossima settimana Microsoft dovrebbe annunciare i Games with Gold di maggio, al momento nulla è trapelato a riguardo, la line-up del prossimo mese includerà come da tradizione due giochi Xbox One e due classici Xbox 360 retrocompatibili anche con One, One S e One X.