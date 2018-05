Games With Gold: disponibili ora Super Mega Baseball 2 e Streets of Rage Collection

A partire da oggi, gli abbonati a Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente i due giochi inclusi tra i Games With Gold della prima metà di maggio: stiamo parlando di Super Mega Baseball 2 e Streets of Rage Vintage Collection.

Come confermato da Major Nelson la settimana scorsa, i Games With Gold di maggio 2018 includono i seguenti titoli per Xbox One e Xbox 360:

Super Mega Baseball 2 - Xbox One (disponibile dall'1 al 31 maggio)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - Xbox One (disponibile dal 16 maggio al 15 giugno)

Streets of Rage Vintage Collection - Xbox 360 (disponibile dall'1 al 15 maggio)

Vanquish - Xbox 360 (disponibile dal 16 al 31 maggio)

A partire da oggi, dunque, tutti gli utenti Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente Super Mega Baseball 2 per Xbox One (fino al 31 maggio) e Streets of Rage Vintage Collection per Xbox 360 (fino al 15 maggio). Nel frattempo, inoltre, si potrà ancora scaricare gratuitamente Assassin's Creed Syndicate per Xbox One fino al 15 maggio.

Ricordiamo che Streets of Rage Vintage Collection include i primi tre capitoli della serie usciti per Sega Mega Drive, e che sarà retrocompatibile con Xbox One come ogni titoli Xbox 360 incluso tra i Games With Gold.