Sono ora disponibili per il download i primi due Games with Gold del mese di marzo per tutti gli abbonati Gold a Xbox LIVE, i quali potranno scaricare gratuitamenteper Xbox One eper Xbox 360, retrocompatibile con One e One X.

Fino al 15 marzo sarà inoltre possibile continuare a scaricare Assassin's Creed Chronicles India, uno dei giochi gratis di febbraio, mentre dal 16 marzo arriveranno SUPERHOT e Quantum Conundrum.

Ricordiamo che sono ora disponibili anche i nuovi Deals with Gold della settimana ta cui troviamo Forza Motorsport 7, Battlefield 1 e Grand Theft Auto V.