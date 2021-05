Games With Gold: sono disponibili i primi due giochi gratis di maggio

Per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate il mese di maggio comincia con due giochi gratis nuovi di zecca, disponibili al download a partire da oggi sulle console della casa di Redmond: i due nuovi Games with Gold sono Armello e LEGO Batman The Videogame.

Armello è un originale gioco da tavolo dal carattere cupo e fiabesco, che unisce l'estrema tattica dei giochi di carte, la profonda strategia dei giochi da tavolo ed elementi RPG, e potrà essere riscattato da tutti gli abbonati su Xbox One e Xbox Series X|S da oggi fino al 31 maggio. LEGO Batman The Videogame è invece il primo videogioco con protagonista il pipistrello mascherato in formato LEGO, qui impegnato a fermare l'ennesima evasione di supercriminali dalle mura dell'Arkham Asylum. Sarà disponibile fino al 15 maggio su Xbox 360 e in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S.

Ne approfittiamo per ricordarvi che c'è ancora a disposizione uno dei Games with Gold di aprile 2021, ovvero Truck Racing Championship. Lo sarà fino a 16 maggio, giorno in cui arriveranno anche gli altri due giochi gratis di maggio, Dungeons 3 e Tropico 4. Lo sapete che è stato rimosso l'obbligo del Gold per i giochi free-to-play come Warzone e Fortnite?