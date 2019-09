Games with Gold: disponibili i primi due giochi gratis di settembre 2019

Dopo l'annuncio della scorsa settimana sono ora disponibili i primi due giochi gratis della lineup Games with Gold di settembre 2019 per Xbox One e Xbox 360, scaricabili da tutti gli abbonati Xbox LIVE Gold.

Nello specifico, si tratta di HITMAN La Prima Stagione Completa e Earth Defense Force 2025, il primo gioco resterà disponibile fino al 30 settembre mentre il secondo fino al 15 del mese, quando verrà sostituito da Tekken Tag Tournament 2. L'Agente 47 verrà invece affiancato a metà mese da We Were Here, originale puzzle game scaricabile fino al 16 ottobre.

Games with Gold di settembre 2019

HITMAN La Prima Stagione Completa (fino al 30 settembre)

Tekken Tag Tournament 2 (16/30 settembre)

We Were Here (16 settembre/15 ottobre)

Earth Defense Force 2025 (fino al 15 settembre)

Questa la lineup Games with Gold del mese appena iniziato, sul fronte PlayStation invece gli abbonati PS Plus potranno scaricare gratis Batman Arkham Knight e Darksiders III da martedì 3 settembre, due soli giochi rispetto ai quattro offerti da Microsoft, con quest'ultima che offre però anche due titoli Xbox 360 (retrocompatibili con Xbox One) al contrario di Sony che ha rimosso i giochi PS3 dal servizio.