Games With Gold: disponibili i primi giochi gratis di marzo 2021 su Xbox One e Series X/S

Con il consueto giorno di anticipo rispetto alla scaletta preannunciata, la casa di Redmond ha reso disponibile su Microsoft Store la prima tornata di titoli titoli Games With Gold gratis di marzo 2021 per gli iscritti a Xbox Live Gold o gli abbonati a Game Pass Ultimate.

A partire da oggi, domenica 28 febbraio, dalle pagine del negozio digitale delle console verdecrociate è infatti possibile riscattare una copia a zero euro di Warface Breakout (fino al 31 marzo) e Metal Slug 3 (fino al 15 marzo).

Con il progetto di Breakout, Crytek mutua le atmosfere e le dinamiche di gameplay dello sparatutto Warface per calare gli appassionati del genere in una dimensione multiplayer fortemente orientata sulla cooperazione strategica tra compagni di squadra. L'esperienza ludica di questo titolo propone una rosa di attività da svolgere discretamente ampia e, soprattutto, un'ampia selezione di elementi per personalizzare il proprio alter-ego tra customizzazioni estetiche e potenziamenti dell'equipaggiamento. Per saperne di più sui contenuti di questo FPS sci-fi a vocazione tattica, sulle nostre pagine trovate la recensione di Warface Breakout.

Complementari alle sfide offerte da Breakout troviamo poi le guerre digitali da dover combattere nella giungla arcade di Metal Slug 3, il capolavoro run 'n' gun che tante gioie ha donato ai cultori del genere. Nei panni di Marco e Tarma della squadra dei Falchi Pellegrini, MG3 è stato il primo episodio della serie a introdurre i bivi alternativi nei livelli tramite i Warp Gates, un sistema che ne eleva il gameplay incentivandone la rigiocabilità.

A chi ci segue, ricordiamo che dalla seconda metà di marzo saranno disponibili su Xbox Live Gold per Xbox One e Xbox Series X/S anche Vicious Attack Llama Apocalypse e Port Royale 3.