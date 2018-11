Games with Gold: Dragon Age 2 e Never Alone tra i giochi gratis di dicembre

Microsoft ha appena annunciato i quattro nuovi Games with Gold che potranno essere scaricati senza alcun costo aggiuntivo dagli abbonati Xbox Live Gold a dicembre 2018.

I primi due giochi della lineup sono Q.U.B.E. 2 (1-31 dicembre) e Never Alone (16 dicembre-15 gennaio) per Xbox One. I giocatori in possesso di Xbox 360 potranno invece consolarsi con Dragon Age 2 (1-15 dicembre). Il titolo di BioWare, in ogni caso, è compatibile anche con Xbox One grazie alla funzione di retrocompatibilità, la stessa grazie alla quale è possibile giocare all'ultimo titolo del quartetto, ovvero Mercenaries: Playground of Destruction (16-31 dicembre), uscito originariamente sulla primissima Xbox.

Per l'occasione, è stato pubblicato il video di presentazione che potete ammirare in cima alla notizia. Prima di lasciarvi, ricordiamo che avete ancora diversi giorni per scaricare alcuni Games With Gold di novembre 2018: Battlefield 1 e Dante's Inferno saranno disponibili fino al 30 novembre, mentre Race the Sun fino al 15 dicembre.