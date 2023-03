Games with Gold, c'è Astria Ascending tra i giochi Xbox gratis di marzo... in Corea!

Avete già riscattato i primi Games with Gold di marzo? Microsoft ha offerto a tutti gli abbonati italiani Trüberbrook e Sudden Strike 4, mentre domani aggiungerà al malloppo anche Lamentum. Stando alle notizie che ci giungono dall'Estremo Oriente, agli abbonati coreani le cose sono tuttavia andate diversamente.

In Corea del Sud gli abbonati a Xbox Live Gold possono riscattare altri tre giochi Games with Gold, ossia Port Royale 3, Space Invaders Infinity Gene e, soprattutto, Astria Ascending. A differenza dei primi due, l'RPG dei veterani di Final Fantasy, NieR Automata e Bravely Default non è mai stato aggiunto nella selezione Gold indirizzata agli abbonati italiani. Per un certo periodo ha fatto parte del catalogo di Xbox Game Pass, tuttavia non risulta più essere disponibile da settembre 2022, dunque molti di voi potrebbero esserselo perso. Tecnicamente, anche se indirizzato al mercato della Corea del Sud, può essere riscattato anche dagli abbonati italiani semplicemente cambiando la regione dell'Xbox.

Per chi non lo sapesse, Astria Ascending è un gioco di ruolo con un sistema di combattimento a turni basato sui Job. Ci sono ben 8 personaggi personalizzabili, inclusi gli immancabili Soldato e Ladro. Ispirandosi ai JRPG, include anche un doppiaggio completo in giapponese e inglese, un mondo in 2D animato con tecniche tradizionali e un sistema meteorologico dinamico. I numeri comunicati dagli sviluppatori di Artisan Studios parlano inoltre di almeno 50 ore di gioco, 20 classi, 5 città da esplorare, 20 insidiosi dungeon e ben 200 tipologie di mostri da sconfiggere.