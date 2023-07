Games With Gold, la fine di un'era: i giochi gratis di agosto 2023 saranno gli ultimi

Con Microsoft che ha annunciato l'addio a Xbox Live Gold per sostituirlo con il nuovo Xbox Game Pass Core, tramonta anche l'era dei Games With Gold, i giochi gratis offerti mensilmente a tutti gli iscritti al servizio. Ciò significa che i giochi di agosto 2023 saranno anche gli ultimi.

Xbox Live Gold saluta dunque i suoi fan offrendo i suoi due giochi finali per il mese di agosto: trattasi di Blue Fire e Inertial Drift. Entrambi i titoli saranno come di consueto disponibili senza alcun costo aggiuntivo per gli iscritti per tutto il mese, a partire dal primo e fino al 31 agosto. Con Xbox Game Pass Core che diverrà realtà effettiva a partire dal 14 settembre 2023, il colosso di Redmond non offrirà ulteriori giochi gratuiti a meno di clamorosi colpi di scena: i giochi riscattati negli anni grazie ai Games With Gold non andranno comunque persi, mentre chi avrà ancora un abbonamento attivo lo vedrà poi automaticamente convertito in Xbox Game Pass Core non appena il servizio diverrà attivo.

Ad ogni modo, per chi non conoscesse i due titoli in questione, Blue Fire si pone come un Action/Adventure 3D con una forte componente Platform, che intratterrà i giocatori con numerosi combattimenti e numerosi segreti da scoprire (se volete approfondire le vostre conoscenze eccovi la nostra recensione di Blue Fire). Inertial Drift è invece un Racing Game di stampo arcade dalle meccaniche particolari, incentrato su frenetici drift da eseguire sfruttando entrambi gli stick analogici.

E con queste due opere si chiuderà l'epoca dei Games With Gold: cosa ne pensate della selezione di agosto?