Games With Gold febbraio 2020: previsioni sui giochi gratis Xbox One e Xbox 360

Tra pochi giorni Microsoft svelerà i Games With Gold di febbraio 2020, ovvero i quattro giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo e giocare liberamente sulle proprie console.

Come ormai ben sapete se ci seguite da molto tempo, a noi piace speculare e fare delle previsioni sui giochi che potrebbero essere aggiunti alla raccolta. Lo abbiamo fatto nei giorni scorsi in vista dell'annuncio dei giochi PlayStation Plus di febbraio 2020, e ora facciamo altrettanto per i Games with Gold, anche se è davvero difficile prevedere le mosse dei due giganti del settore.

Solitamente Microsoft mette a disposizione due giochi per Xbox One e altrettanti per Xbox 360, scelti tra quelli facenti parte del programma di retrocompatibilità. Tra i titoli per l'ammiraglia ci piacerebbe vedere Anthem: la creatura di BioWare ha dovuto affrontare molti problemi nel corso degli ultimi mesi, molti dei quali ancora in via di risoluzione, e la popolazione di giocatori è colata a picco. Fornirlo in maniera "gratuita" potrebbe ripopolare i server quel tanto che basta per riportarlo sulla cresta dell'onda, in attesa dei futuri aggiornamenti. Non sarebbe male, inoltre, poter scaricare Bioshock The Collection, che offre tutti e tre i capitoli della serie partorita da Ken Levine in versione riveduta e corretta. I giochi hanno qualche annetto sulle spalle, ma meritano di essere apprezzati da qualsiasi videogiocatore.

Per quanto riguarda la line-up per Xbox 360, negli ultimi tempi Microsoft ha messo in atto un comportamento più prevedibile, mettendo a disposizione nell'arco del tempo diversi capitoli di una medesima saga. Ad agosto ha reso disponibile Castlevania: Lords of Shadow, mentre a dicembre Mirror of Fate: che sia finalmente giunto il momento di Castlevania: Lords of Shadow 2? Seguendo lo stesso ragionamento, non ci stupiremmo di vedere Portal 2, visto che il primo capitolo è stato concesso agli abbonati lo scorso giugno. E voi, invece, quali titoli vi aspettate di vedere tra i Games with Gold di febbraio 2020?