Games with Gold di febbraio: Gears 5 e Resident Evil HD tra i nuovi giochi gratis

Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold di febbraio 2021 per Xbox One e Xbox Series X/S, la lineup del mese include cinque giochi (a differenza dei consueti quattro) tra cui un blockbuster assoluto come Gears 5.

Gears 5 sarà disponibile dall'1 al 28 febbraio insieme a Resident Evil HD Remaster, la riedizione del primo episodio della serie Capcom, lo stesso giorno arriverà anche Indiana Jones and the Emperor's Tomb (Xbox Original). Dal 16 febbraio al 15 marzo sarà invece la volta di Lost Planet 2 (Xbox 360) e Dandara Trials of Fear Edition.

Games with Gold febbraio 2021

Gears 5: 1-28 febbraio

Resident Evil: 1-28 febbraio

Dandara Trials of Fear Edition: dal 16 al 28 febbraio

Indiana Jones and the Emperor's Tomb: 1-28 febbraio

Lost Planet 2: dal 16 al 28 febbraio

Gears 5 è certamente uno dei Games with Gold di maggior pregio degli ultimi anni, un gioco acclamato da pubblico e critica, vera e propria punta di diamante della lineup Xbox. Da notare l'aggiunta di Indiana Jones and the Emperor's Tomb, titolo non recentissimo (il lancio risale al 2003) ma che serve ovviamente a incuriosire la community dopo l'annuncio del nuovo videogioco di Indiana Jones targato Bethesda.

