Games with Gold e Game Pass Ultimate: altri 2 giochi disponibili da oggi su Xbox

Quest'oggi Microsoft ha messo a disposizione gli altri due Games with Gold di aprile 2022, scaricabili gratuitamente e senza alcun costo aggiuntivo su Xbox da tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Il primo dei due nuovi giochi è Hue, un vivace platform in due dimensioni per Xbox One e Series X|S che sarà disponibile al riscatto fino al 15 maggio. L'obiettivo del gioco è quello di restituire i colori ad un mondo grigio e permette ad un bambino di proseguire il suo viaggio alla ricerca della madre perduta. Il secondo titolo gratis della giornata è MX vs ATV Alive per Xbox 360, One e Series X|S. A differenza del precedente, questo gioco di corse off-road a base di quad e motocross potrà essere riscattato fino al 30 aprile.

Hue ed MX vs ATV Alive vanno quindi ad unirsi ad Another Sight per Xbox One e Series X|S, un altro Games with Gold disponibile al download fin dall'inizio del mese di aprile. Potete aggiungerli tutti quanti comodamente alla vostra raccolta dirigendovi a questo indirizzo. Per l'annuncio dei Games with Gold di maggio bisogna invece pazientare ancora diversi giorni, dal momento che è atteso tra il 25 e il 30 aprile. In compenso, la prossima settimana ci consoleremo con la seconda ondata dei giochi di aprile per Xbox Game Pass!